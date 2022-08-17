Uber Eats雲端超市「優市」週年慶，宣布跨出雙北，於8月12日與19日分別於台中與桃園市區各展一間門市，帶給更多民眾24小時營運且隨點即送的「優市」外送體驗。Uber Eats優市桃園門市開張不到一週即吸引鐵粉一筆訂單消費超過6,000元，選購包含了生鮮食品到家用清消用品等40多樣商品。為了與粉絲同慶，即日起至8月25日期間，Uber Eats 優市於雙北、桃園、台中11間門市推出「優市週年慶」專區，眾多日常吃的、用的商品享6折起優惠回饋粉絲。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示，「優市」成立一年以來以門市所累積的大數據緊盯消費需求，商品採購與調整靈活，日常性生鮮雜貨做到零缺貨，並且增加每間門市的商品數至近3,000支，包含生活必備品、季節性嚐鮮、人氣送禮好物等類別緊抓消費喜好；門市選點上則深入外送熱門地區，以24小時全天候營運，滿足隨時想到需要採買且送到府的服務，成為消費者生活好隊友。此外，我們也逐步耕耘環保永續做法，今年年中開始使用獲PEFC標章的環保紙袋外送，並且推廣「惜福品」減少食材浪費，希望成為社區的好鄰居。

Uber Eats優市消費大數據分析發現晚餐和午餐前為點購外送的第一和第二高峰時段，第三則是夜貓時段，顯示 Uber Eats 優市24小時隨點，30分鐘隨點即送*服務改變了一週採買，轉為現在要、新鮮買的習慣。而疫情帶動的居家自煮潮，觀察到在「午間」時段的健康飲食風，以玉米筍、紅蘿蔔、牛心番茄為前三名熱門商品；「晚間」前三名熱門商品加入了肉類商品，包含「金針菇」、「冷藏安心雞清胸肉」，而隔日早餐必備的「全脂鮮奶」，拿下第一名；喜歡半夜點零食和清消品的夜貓，來自歐陸、日韓、南洋等14國異國高檔食材與零嘴以及涵蓋燈泡、衛生用品、家用清潔品隨時每個月輪替進入熱門榜單，顯示夜間生活型態需求的多樣。

此外，消費者的採購外送行為也與季節轉換、氣候變化息息相關，例如今年暴雨期間不方便出門，以「蔬果」類產品佔據前十大熱門商品，包含富士蘋果、愛文芒果、高雄大樹玉荷包、青花菜等；年初寒流期間以自煮火鍋食材最夯，高麗菜成為點購量第一名，茼蒿、魚餃、火鍋豆腐、火鍋肉片、海底撈番茄鍋底也是榜單常客**。在節慶期間的禮品外送潮也漸漸萌芽，優市的超強商品企劃，讓小巧的雲端超市透過與知名花坊合作在情人節期間變身花店，在父親節、母親節則以各種品牌的保健養身養顏品吸引孝親客，隨點即送的外送服務讓生活更便利，更有儀式感。

即日起至8月25日祭出兩百樣商品6折起，並加碼祭出優市雙重優惠，首次訂購優市用戶輸入【初享優市】，至9月30日為止，單筆消費滿200元即可享一次7折優惠（最高折150元）；所有用戶輸入【優市一週年】，至8月31日為止，單筆消費滿549元即可享一次折抵120元優惠；8月19日至25日期間也將再加碼推出百樣新鮮品「5折商品專區」，包含蔬菜水果、肉品海鮮、零食商品、家清用品。此外，「優市獨家商品組合」以 H?agen-Dazs 珍藏蒙娜麗莎冰淇淋月餅禮盒最吸睛，以手工堅果莎布蕾餅乾，佐以夏日水果風味的冰淇淋，創造清爽幸福的滋味，外加包裝以羅浮宮LOUVRE字母重新詮釋《蒙娜麗莎的微笑》藝術鉅作，昇華中秋送禮的驚喜。