韓劇《黑話律師》上周播出第6集，在韓國創下高達10.8％的收視率，刷新自身紀錄，導演吳忠煥近日接受台灣媒體聯訪，談到繼《當你沉睡時》後再度邀請李鍾碩主演，他說「上次的經驗非常好，我一直想找機會跟他再次合作，『朴昌浩』這個角色勇往直前、擁有強烈個人特色，我認為李鍾碩非常適合，加上他是我十分信任的演員，所以我在挑戰全新領域時，我相信有這樣的好朋友、好夥伴在我身邊支持我會是很大的支持和幫助」。

李鍾碩在劇中從文弱的平凡律師，進監獄後性情大變，為抓出陷害自己的真凶假扮「大老鼠」，亦正亦邪的演技引發熱議，吳忠煥表示「面對這些情況，『朴昌浩』有時看起來很好欺負、有時邪惡、有時甚至近乎瘋狂。我們也要隨著這些轉變替換他的衣著、頭髮、妝容等，但主要還是得透過李鍾碩精緻的的演技來打造角色的不同面向」，2人也對於朴昌浩的情緒該如何轉變討論了不少，尤其是劇中朴昌浩常面臨生死交關的時刻，「李鍾碩在詮釋這些情況時的情緒和演技真的非常驚豔」，提到在劇中有一幕是朴昌浩決定成為「大老鼠」保護他的家人，並淒厲的對典獄長大吼，「拍攝前，我跟李鍾碩說這會是朴昌浩在這齣戲非常經典的一幕，這一幕讓我更加認識李鍾碩，後來也聽他分享這一幕正是讓他決定要接演《黑話律師》的關鍵」。

潤娥在《黑話律師》中扮演護理師，為救夫到處奔走。（Disney＋提供）

二度合作，吳忠煥頻讚「李鍾碩擅長飾演有趣、充滿歡笑的角色，在演繹嚴肅、憂鬱的情緒時也令人非常印象深刻，他是個很細心、聰明的演員，非常擅長分析整齣戲和角色，和他合作總會有新的驚喜，這也是為什麼我能夠完全信任他，不用以導演和演員身分進行溝通，反而更像同事進行很多不一樣的討論，李鍾碩就跟拍攝《當你沉睡時》時候一樣，一直都是一位會拚盡全力、且不斷進步的演員，更是一位可靠的同事」，並表示「他對角色的細節演繹和沉浸程度是十分出眾且獨特，我後來也了解到他出眾的演技並非臨場發揮，而是透過多年的努力和練習才能精準掌握特質，他是那種會投入非常多心力在工作上的演員」，也不忘爆料「李鍾碩私下是個相對內向的人，拍攝過程中有時需要很熱情地向潤娥表現自己熾熱的情感，他其實都非常害羞」。

導演吳忠煥分享拍攝《黑話律師》心得。（Disney＋提供）

至於女主角潤娥，吳忠煥羞曝一直以來都是潤娥粉絲，「持續有在關注她演的電視劇、電影和她的團體『少女時代』」，因此在讀劇本時便靈光乍現，認為潤娥非常適合演出「高薇瑚」這個角色，就連李鍾碩也跟他強烈推薦，「這個角色很難駕馭，她是個講話直截了當、毫不拖泥帶水的人，卻也同時不會讓身邊的人感到不自在，潤娥總是給人一種難以言喻的正能量，不論多麼艱難的情況下，都能讓人相信她可以解決一切難題，高薇瑚這個角色很堅強，也在潤娥身上感受到這樣的特色，我一認定潤娥是可以詮釋高薇瑚的完美人選後，我就立刻邀請她演出，而潤娥不負眾望的將我心中高薇瑚應有的樣子演繹的很完美」。

合作之後，果然感受到潤娥滿滿的正能量，「我覺得她最大的魅力是她透過電視螢幕傳遞給觀眾的正能量和韌性，拍攝期間也明確感受到她這樣獨一無二的人格特質，甚至在沒有拍攝時，潤娥總是很樂觀也帶給大家很多正能量。總而言之，她不論在拍戲的過程中或下戲時都非常努力且充滿魅力」，吳忠煥也分享因為2位主演都已是多年好友，「他們讓片場氣氛非常融洽，朴昌浩和高薇瑚這2個角色的關係就是從友誼昇華成愛情，所以我認為演員私底下的關係和羈絆的確幫助了角色的詮釋，他們演出完美的體現了一對關係建立在友情和信任之上的婚姻關係」。

最後他也不忘向台灣觀眾再度推薦《黑話律師》，「這是部很有趣、會讓你隨時期待下一集會發生什麼事的電視劇，可以看到被誣陷的朴昌浩該如何克服他的危機，誰又是幕後操縱全局的『大老鼠』，還有朴昌浩和高薇瑚將如何攜手對抗邪惡」，並預告該劇無止盡的轉折將讓大家驚呼到最後一刻。《黑話律師》全劇共16集，每週五、六在Disney＋獨家更新。