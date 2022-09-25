馬來西亞女星李元玲（本名：李美玲）是大陸知名鋼琴家李雲迪的徒弟，因高超琴藝被封為「鋼琴女神」，她以32C火辣上圍和纖細魔鬼身材迅速在網路上走紅，因被范冰冰的助理發掘進入演藝圈，曾到香港發展出演多部電影，時常透過社群平台和粉絲交流的她近日曬出一組比基尼美照，好身材讓網友看呆了。

「鋼琴女神」李元玲今（25）日發文曬出美照：「早安 :) 喜歡那張？點個讚吧」，可以看到她穿著黃色比基尼，高馬尾的造型和橘紅色耳環體現亮麗氣質，李元玲舉手抓住頭髮恰巧露出性感背肌和渾圓曲線，蹲下的姿勢讓蜜桃臀形狀一覽無遺，側身照展線S曲線的火辣身材，正面照的傲人上圍讓網友狂盯，三種視角的福利照片迅速吸引11萬人按讚。

面對如此辣照，粉絲激動留言：「第一張更讓人浮想聯翩」、「只可惜沒有辦法每張都按讚」、「側面太出眾啦」、「小朋友才做選擇」、「喜歡妳性感的身材」、「泳裝元玲真是太美了」、「全都喜歡」、「這個造型很青春，像18歲少女」。

李元玲曬出火辣泳裝照。（圖／翻攝自cathrynli IG）

李元玲氣質出眾，專攻古典音樂與芭蕾舞，高中畢業後就赴英國伯明罕音樂學院深造，在學院的推薦下順利成為鋼琴大師李雲迪的徒弟，接受李雲迪指導，不料2021年爆出李雲迪嫖娼的消息，許多人也好奇貌美的李元玲與他的關係，李元玲透過社群平台強調兩人從未越界師生關係，這才讓風波平息。