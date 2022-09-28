知名網紅黃琳，以甜美臉蛋與不科學的火辣身材，被網友封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，不吝嗇在社群網站狂曬破尺度辣照的她，近來曬出身穿比基尼的清涼養眼照，除了一對傲人車頭燈搶盡目光外，神秘三角洲地帶更是若隱若現，引發外界無限遐想。

黃琳在instagram分享養眼清涼照，只見她慵懶躺在沙發上，搭配和煦陽光從窗邊撒下，十分享受愜意的時光，而身穿的粉紅色比基尼十分搶眼，立刻吸引眾人目光，不過更吸睛的是一對傲人車頭燈，幾乎要把比基尼撐破，此外，她把修長的左腿微微抬起，正巧遮住若隱若現的神秘三角洲地帶，留給外界無限想像空間。

黃琳這張養眼清涼照，吸引超過6萬人按讚，紛紛留言：「好性感呀，美到扯爆」、「眼睛移不開了」、「女神降臨，看起來好可口」、「如此火辣性感，好想把女神娶回家」、「太美，太性感，太誘人了」、「太凶了吧，愛了愛了」、「琳就是我的氛圍」、「仙女下凡囉」、「好厲害，躺著車頭燈依然屹立不搖」、「真人版的娜美」、「性感美腿好漂亮」。

不過黃琳「最兇」的照片並非這張，先前她身上穿了紫色無袖休閒套裝，胸口還開大洞露出事業線，抱著愛犬對著鏡頭露出甜美笑容，眼尖網友瞬間就注意到她的D級上圍被擠壓到變形，激動直呼：「第一次那麼想當狗狗」。