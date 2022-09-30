近日陸劇《蒼蘭訣》火爆全網，引發網友熱議，更是捧紅一票男女演員。其中，飾演女主「小蘭花」的演員虞書欣，可以說是近期陸娛的人氣小花。近日，虞書欣在微博上PO出一組生活照片，格紋襯衫搭配中空裝服飾，吸引網友爭相留言「虞美人，趕快多搞事業吧！」

虞書欣先前以古裝仙俠劇《蒼蘭訣》的「小蘭花」一角爆紅，戲約連連，不但與當紅小生許凱拍攝古裝仙俠劇《仙劍6祈今朝》外，趁著熱度推出的新劇《兩個人的小森林》也話題不斷，虞書欣飾演時尚美妝網紅「虞美人」，倒追由張彬彬所飾演的植物學教授「莊羽」。女追男的戲碼雖然老套，但多次出現的高甜也讓粉絲大呼過癮。

日前虞書欣為了在播出間的空白期增加新劇《兩個人的小森林》的熱度，在微博上貼出身穿紅黑格自襯衫搭配中空裝的生活照。並配文「虞美人等到了嗎，沒等到自己再美會兒」。只見照片中的她，或是俏皮歪頭、或是比YA手勢，展現活潑可愛的小女孩模樣，讓人不由得回想起小蘭花的質樸魅力。然而，她又穿著黑色中空裝，大方露出精緻腰身，擺姿態時，側腰的線條尤為明顯，讓網友紛紛感嘆「虞書欣不愧是虞美人。」

虞書欣身穿紅黑格子襯衫，搭配小馬甲，精緻小蠻腰自然露出。（圖／翻攝自虞書欣微博）

可惜，隨著《蒼蘭訣》的完結，新劇《兩個人的小森林》熱度開高走低，虞書欣的原聲更被網友評價「太嗲了」，而無法持續吸引非粉絲的觀眾們多加關注。對此，粉絲們紛紛留言為虞書欣抱不平「導演覺得合適才會讓她用原音！」、「為了配合角色聲音才這樣的」。