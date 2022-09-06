「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，一開播就唱跳經典成名曲《愛你》爆紅，人氣跟著水漲船高，而王心凌昨（5日）迎接40歲生日，大方曬自拍秀甜美顏值，不過近日曬出的近照中，她的不老美顏差點就被豪露小蠻腰的阿嬌搶走了。

王心凌昨過40歲生日，寵粉的她曬出雨中撐傘自拍照，並寫下：「我把我今年的生日願望送給所有人，希望每一個人都健康平安，所愛的人都能在身邊」，在分享的照中能見到王心凌五官俏麗、肌膚白皙，整體狀態就像少女一樣，完全不像40歲的熟女。

王心凌曬自拍。（圖／取材自王心凌微博）

王心凌原本昨晚要開生日直播，因為四川地震，工作室臨時宣布取消，「今日姐姐與團隊都在密切關注災情的發展，經討論後一致認為，更加重要的是救災信息流通，所以取消了這次直播。非常感謝大家一直以來的支持和理解，凌寶們的祝福姐姐都在看。願所有人都平平安安，我們盡快安排下次見面。」

不過，王心凌在奔四的生日前夕，已陸續與各方好友相聚，她與《乘風破浪的姐姐3》的阿嬌、阿Sa、吳謹言聚餐，她的甜美顏值還差點被豪露小蠻腰的阿嬌搶走，不過4個美女各有魅力，大方吃美食的王心凌還自嘲：「吃貨姐姐我本人覺得開心」。