中秋連假將至，今年除了烤肉吃月餅還有統神慶生會。亞洲統神張嘉航即將迎來34歲生日，統神今年生日不孤單，將於9月11日與粉絲們相約慶生，當天現場將有「統神以物易物市集」開張。兒子「力量人」晨晨預告將擔任「蛋糕使者」突襲獻上祝福。

統神表示他們一家平時其實不大重視慶生，通常遇到一家四口的生日，大多是吃好一點慶祝，統神這次生日前夕剛好碰上中秋連假，攜手17LIVE歡樂舉辦「統神慶生會」，也發揮「愛物惜物」的精神，現場開辦以物易物市集，號召粉絲一起珍惜物資，在時下物資過剩的時代，透過以物易物促進物資的良善循環。

提起活動想法的初衷，統神說：「因為我們平常算是蠻省的人，常常會覺得有東西沒用到很浪費，所以喜歡以物易物的概念。」對於當天準備拿出家中哪些東西來和粉絲以物易物交換，統神暫時保留交換的驚喜，要大家當天到現場就知道了。

統神慶生會上「力量人」也將現身，晨晨預告將擔任蛋糕使者，為爸爸準備了特別的突襲，他將率粉絲一起為統神送上生日祝福。統神慶生會將於11日下午2點在台北忠孝Sogo 6樓手扶梯前舉辦，17LIVE也將同步參與互動。