張棟樑日前在微博分享近況，意外曝光發文位址在雲南，引起騷動；近日微博再傳出他合體王心凌錄製節目《星星的約定》的影片，張棟樑不只大方和粉絲打招呼，與王心凌並肩走路時，還貼心地移動一旁撐傘的方向，以免王心凌被烈日曬到，暖心舉動掀起熱議；對於此次合作，張棟樑的經紀人29日低調表示：「不方便透露任何訊息。」

《星星的約定》由王心凌領軍，與阿嬌、阿Sa、吳謹言、黃小蕾擔任班底，據悉由於不少網友敲碗期待王心凌與張棟樑再次合作，為了增加節目可看度，製作單位遠從大馬邀來張棟樑擔任嘉賓，2人有望合體的消息曝光後，粉絲瘋狂直呼：「一整個大期待，都是回憶啊。」

據了解，王心凌這幾年和張棟樑一直保持聯絡，因此很快就敲定這次合作，如今相隔2年多飛大陸工作，張棟樑短暫停留數日，9月3日前再趕回大馬商演，行程緊湊。他的經紀人表示：「棟樑預計下半年陸續推出新單曲，年底在大馬還有一部電視電影要上檔。」也希望撥出時間來台與粉絲見面。