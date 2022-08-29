許光漢憑夯劇《想見你》人氣狂飆，不僅紅遍兩岸三地，更是迷倒不少泡菜妹，他因首爾粉絲見面會行程昨（28）日抵達仁川機場，吸引大批熱情韓妹接機，機場直接被「塞爆」，許光漢以全黑套裝現身後，粉絲更是尖叫聲不斷以歡迎他的到來，場面相當轟動。

許光漢28日現身仁川機場，引起粉絲暴動，身旁8名保鏢將許光漢團團圍住為他開路，大批韓媒現身機場守候他的出現，身穿全黑套裝搭配黑色棒球帽的他見到媒體與粉絲時大放福利，不斷對鏡頭及粉絲比愛心放電，還收下粉絲趁亂遞給他的信件，親民舉動被大讚。

《想見你》在韓國掀起一陣熱潮，此前更是宣佈將翻拍成韓劇《在你的時間裡》，並由《社內相親》安孝燮搭檔《文森佐》全汝彬（全余贇）主演，可見該劇在南韓的火爆程度。而許光漢也因《想見你》飾演李子維一角在南韓擁有超高人氣，IG、臉書下方時常可見韓文留言，許光漢9月2日先參與錄製廣播節目《朴河宣的Cine Town》，下月3、4日將於首爾世宗大學大洋廳舉辦粉絲見面會，門票開賣5分鐘就被搶購一空，足見他在韓國的高人氣。