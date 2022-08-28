李富城曾是台灣知名氣象主播，退休後仍常透過社群平台分享近況，未料25日晚間他的三根手指被壓扁，緊急送醫開刀，引起社會關注；而本人也親自還原受傷的原因和過程，令人怵目驚心。

李富城25日晚間PO出三根手指被紗布和透氣膠帶包住的照片，透露：「朋友們平安，説來說去，就是為了吃，想吃包子，用壓麵機壓麵，一個不小心，就把手伸了進去，自然很嚴重，一不小心，三個手指就被壓扁了，現在剛剛從開刀房出來，氣象播報和早上的運動，都要暫停一段時間 。」並懊惱地在留言處感嘆：「不小心的結果就是這樣。」

事隔1天，李富城再發文報平安：「一夜平靜無波，麻藥的作用，無痛的安睡了八個小時，現在該吃藥了，有點小小的痛疼，在忍耐範圍內，止痛藥就再等一等。」

許多網友見狀，除了祝福李富城早日康復，也留言建議：「你可以去市公所申請鐘點志工幫你洗衣燒飯，一天可以申請四個小時，因為你是獨居老人，70歲以後就可以申請啊」、「以後還是找個管家，中午來幫忙燒頓飯較安全」，李富城回覆：「正在找」。

今年高齡86歲的李富城，今年3月自爆喪偶加上2年半的疫情封閉，感覺自己正走向憂鬱和自閉，再加上年齡的緣故，輕微的失智已經出現在日常生活中，因此他想要突破、減緩失智，首先是恢復正常的生活，試著靠自己踏出第一步，而他也發揮執行力，常騎著單車看遍台灣的各處美景，將晚年生活過得健康又愜意。