57歲好萊塢男藝人基努李維（Keanu Reeves）是全球受歡迎的電影明星之一，不僅作品賣座，還人帥心善，曾傳豪捐9億片酬給血癌機構，近日又驚喜出席粉絲的婚禮，引起熱議。

根據外媒《新聞週刊》報導，一對英國夫妻檔詹姆斯、妮基結婚2年，上周末在北安普敦郡的福利斯大廳酒店（Fawsley Hall Hotel）補辦婚禮，婚禮前他們在飯店酒吧中巧遇基努李維，便透過侍者傳達想請他喝一杯，基努李維雖然婉拒了，但態度親切，向他們透露自己剛下飛機，只會短暫住在該飯店。

新郎詹姆斯鼓起勇氣詢問基努李維「還是你願意來參加我們的婚禮？」想不到基努李維答應了，1小時之後還真的赴約，當時飯店工作人員跟新娘妮基說：「有位非常特別的嘉賓在外面，想跟您聊聊」，妮基走到外面，驚喜地發現等候她的人竟是基努李維。

基努李維在婚宴中與現場的賓客打成一團，面對簽名、合照的要求也來者不拒，待了10幾分鐘才因公事告退，成為婚宴中的一大亮點；妮基事後受訪表示，基努李維非常親切、友好，光是能跟他攀談就很興奮了，想不到真的來婚宴獻上祝福，讓她開心到爆：「不管怎麼樣，這場婚禮絕對是最完美的！」

基努李維驚喜地出席粉絲的婚禮。（圖／推特@Nikki Roadnight）

事實上，這不是基努李維第一次參加粉絲的婚禮，2018年8月他在紐約街道上散步，打扮低調又休閒，結果被一對在路旁的新人認出，並熱情地邀請拍照，基努李維想也沒想便答應；2019年他住在某家飯店，正好有對新人在這裡結婚，他們看到基努李維的帥氣身影，立刻抓緊機會要求合照，基努李維也親民地答應；而這次又驚喜地出席粉絲的婚宴，好事再添一樁。

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