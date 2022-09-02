非洲奈及利亞近日發生一起離奇命案，一對新人上月底舉行婚禮，事後還邀請親友到家中續攤，沒想到隔天一早鄰居驚覺有異，便砸開大門進入查看，赫然發現有14人昏迷不醒且口吐白沫，無奈新郎和5名賓客送醫後仍宣告不治，新娘和其餘7人仍住院住療，詳細傷亡原因仍待驗屍釐清。

綜合外媒報導，貝努埃州一名33歲食品商人迪克（Obinna Dieke）上月26日與妻子奈貝琪（Nebechi）在南部城市埃努古（Enugu）舉辦傳統婚禮，當天雙方親友都到場見證，儀式結束後他們還在家中設宴招待賓客，慶祝大喜之日。然而隔天，這對新人的鄰居發現，迪克一行人在這段期間都沒有走出房子，驚覺不對勁，便砸開大門進入查看，不料卻發現所有人早已不省人事，且嘴巴還吐出白沫。

警方表示，共有14人被緊急送醫急救，但不幸的是，包括新郎迪克在內，有6人宣告不治；至於新娘奈貝琪和迪克的母親等8人仍住院治療當中。這起離奇命案也引發當地居民議論紛紛，有人認為恐是食物中毒；也有人猜測，因為前一晚下雨，所以這戶人家將一台可攜式發電機移入屋內，導致發電機散發的一氧化碳濃度過高，加上眾人因飲酒狂歡失去警覺心，才會釀成悲劇。

但警方對於這些說法都持保留態度，並指出目前6具遺體已經放置太平間，在對遺體進行屍檢前，真正的死因仍是一個謎。