琳誼舉辦「春暖花開的地方」巡迴演唱會共5場完美落幕。（相映國際提供）

琳誼日前到流浪動物之家餵毛小孩 呼籲粉絲一起做公益。（相映國際提供）

創作新人琳誼挾著夯曲《蚵仔麵線》受歡迎，出道一年唱遍大大小小的舞台，她感觸良多：「這一年發生許多第一次，也留下許多深刻的回憶。」出道第一支作品邀來前輩許富凱合作《愛情限時批》，「剛出道的我，對於上通告宣傳、發片記者會都相當緊張，好險都有富凱哥幫忙，讓我安心不少」。

她從3月舉辦「春暖花開的地方」巡迴演唱會，高雄起跑、依序到台南、台中到最終台北站，各自邀來Ray黃霆睿、魏嘉瑩、黃奕儒Ezu、邱軍擔任嘉賓，中間雖歷經疫情而延期，但依舊場場完售滿座，整整花了半年終於圓滿落幕！她形容，4個城市對我來說都有很特別的意義：「高雄對我來說是夢想的起點也是巡演的第一站，前一晚真的特別緊張，還好高雄是個熱情的城市，粉絲非常熱情也減緩了緊張心情。」第一次收到粉絲手幅應援，讓她當場落淚！台南則是琳誼的家鄉，「能回到這裡開唱對我來說就是一件很幸福的事。被粉絲在應援物印製了我臉上的太陽給逗笑了」，收工後還品嚐了牛肉湯才回台北。

台中是琳誼出道後累積很多回憶的城市，去年跨年最後就是在台中倒數的！台中場首度舉辦戶外辦演唱會，她形容：「伴著自然的風吹和現場漂亮裝飾，唱起來真的覺得自己在春暖花開的地方，一唱完就開始下雨了，覺得自己有被老天爺眷顧才能順利在這個漂亮的地方完成演出。」台北更是非常重要的一站，象徵她追逐夢想的城市，演出因為疫情被推遲了3個月，但粉絲還是如期赴約，她感謝著：「真的很謝謝他們！這也是我第一次挑戰一天完成2場演出，在歌單和嘉賓上都有準備不同的小驚喜給粉絲，雖然對我來說是體力的挑戰，但完成了也很有成就感！」

琳誼染疫康復後首次專場演出，得一連挑戰當日2場，對於體力還有喉嚨都是考驗，她坦言：「演出前真的焦慮了好幾天，彩排時都還會不時咳嗽、破音的狀況，但演唱會當天竟然順利的唱完，可能是甘草藥水很厲害，開玩笑的，應該是看到小琳鐺們，開心到忘記自己喉嚨不適。」

她日前到流浪動物之家做公益服務，本身喜歡毛小孩的她，把握生日來做有意義又可以跟狗狗接觸的事情，原本期待著幫狗狗洗澡帶牠們散步，但因為那天下了大雨，所以只能餵他們吃飯、幫生病的狗狗餵藥，她呼籲：「如果有喜歡狗狗的朋友，空閒時間也歡迎可以到八里動保場幫忙蹓狗餵飯唷！」