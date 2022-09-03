暑假結束，韓國夏日女團大戰也接近尾聲，8月開始更從二代到四代團都有，包括成軍15年的「少女時代」、甫完成續約的「TWICE」、暌違2年合體的「BLACKPINK」、怪物新人「IVE」以及剛出道的「New Jeans」等，近日韓國最大音樂串流平台Melon音源榜前10名 （實時收聽次數）幾乎都由她們包辦，甚至連專輯銷量都相當驚人，出現久違的「女團盛世」。

少女時代暌違5年合體回歸，滿滿的團魂讓粉絲感動不已。（摘自臉書）

最長壽韓國女團「少女時代」暌違5年終於以完整體回歸，發行第7張正規專輯《Forever 1》，8位成員雖然現在都有個人活動，俞利、秀英、潤娥3位成員的新劇《GOOD JOB》、《說出你的願望》、《黑話律師》熱播中，潤娥主演電影《機密同盟2》即將上映，仍排除萬難齊聚練舞，合體上節目打歌、推出團體實境秀《少時貪探》、參加SMTOWN家族演唱會、舉辦粉絲見面會，甚至力挺隊長太妍主持的節目《驚人的星期六》，在8月女團品牌形象排行榜中也成功奪下亞軍，出道15年影響力依舊。

TWICE新專輯預售量破100萬張，刷新自身最高紀錄。（摘自臉書）

「TWICE」挺過韓團7年魔咒，打破先前台灣成員子瑜不續約傳言，續約後推出的首張專輯《BETWEEN 1&2》，雖主打歌〈Talk That Talk〉音源成績不如往常理想，但光是專輯預售量就突破百萬張，刷新自身最高紀錄。另外，她們今年2月在北美舉辦的巡迴演唱會，7場動員超過10萬觀眾，創下韓女團北美巡演人數新高，也是繼「防彈少年團（BTS）」後，第2個在北美吸引超過10萬觀眾的韓團，成為今年上半年最賺女團，海撈498億9600萬韓元（約11.21億台幣），每位成員平均下來也有1.2億元台幣。

BLACKPINK在世界各地擁有高人氣，每次推出新歌都能引起極大迴響。（摘自Naver）

「BLACKPINK」日前超越美國小天后亞莉安娜，成為YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號，目前共7980萬位訂閱者，新歌〈Pink Venom〉MV發布29小時便觀看次數破億，也登上「Billboard Global 200」榜冠軍，並空降「Hot 100（百大單曲）」榜第22名，將在本月16日推出的第2張正規專輯《BORN PINK》，預售量在發行前3周也已突破200萬張，還剛在MTV音樂錄影帶大獎（VMA）上成為雙冠王，在各方面都不斷刷新韓國女團紀錄，更是當今時尚界最愛韓團，全球人氣紅不讓。

IVE出道僅9個月便在音樂節目上獲得26個冠軍獎座 。（摘自臉書）

去年12月出道的「IVE」，因成員張員瑛和安俞真曾是限定女團「IZ*ONE」的一員受矚目，前者因腿長到不可思議的「12頭身」身材屢次引起熱議，後者則是日前因參加羅PD新節目《Biong Biong地球娛樂室》人氣更上一層樓，至今推出的3張單曲都迴響十分熱烈，是今年新人女團獎最有力的人選，新專輯《After LIKE》發行首週就賣出92萬張，是上張《LOVE DIVE》的3倍，日前也以賣破百萬張，同名主打歌目前更已多日高掛Melon音源榜冠軍，並達成24小時收聽人數突破60萬的佳績，聲勢相當驚人。

New Jeans目前3首主打歌已推出超過1個月，仍穩居Melon前10名收聽榜。（摘自臉書）

「防彈少年團」所屬HYBE娛樂旗下廠牌ADOR推出、5位成員平均年齡16歲的「New Jeans」，因由SM娛樂前創作總監閔熙珍一手打造，也是出道前就引起不小的注目，不僅首張迷你專輯《New Jeans》發行當日就賣出26萬張、首週熱銷31萬張，成功打敗師姊LE SSERAFIM首張專輯《FEARLESS》30萬張的佳績，刷新韓國女團出道專輯首週最高銷量紀錄，3首主打歌〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Cookie〉更是已推出超過1個月，仍都穩居Melon音源榜前10名，後勢看漲。