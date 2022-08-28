原子少年地球擔任開場，周祖安（左起）、林佳辰、林煥鈞、黃文廷、周子翔。（年代提供）

原子少年一登場就炒熱氣氛，林佳辰（左起）、黃文廷、周子翔、周祖安、林煥鈞。（年代提供）

「台南新營女兒」琳誼。（年代提供）

2022臺南夏日音樂節將軍吼，繼昨（27日）「夏日活力飆歌」讓將軍漁港越夜越嗨，今（28日）第2天的演唱會主題為「夕陽海風抒情」邀請強大卡司，包括「原子少年」地球、RAY黃霆睿、田亞霍、李佳歡、許維芳、潘裕文、琳誼，以及壓軸韋禮安，以抒情、文青等曲風，搭配將軍漁港黃昏美景，讓將軍吼越夜越美麗。

今晚的表演由「原子少年」地球開場，勁歌熱舞演唱〈原來的少年〉激發現場歌迷的熱情，即使天氣微微飄著雨，依然抵擋不住觀眾們的熱情應援，成員林佳辰、周祖安、黃文廷、周子翔與林煥鈞接著以性感「香水舞」炸翻南台灣，雖然天空微微飄著細雨，台下觀眾仍穿雨衣熱情應援，成員們仍貼心叮嚀粉絲：「一定要穿雨衣喔！不能淋雨，因為會感冒！」不僅如此，當演唱到〈你有沒有談過一場越談越愛的戀愛〉時，更變出玫瑰花送給粉絲，寵粉互動立刻引起全場尖叫；主持人圓圓不忘為粉絲謀福利，讓成員們進行遊戲默契大考驗，沒想到黃文廷竟慘輸，被懲罰「可愛兩連拍」，賣萌模樣更讓粉絲格外滿意。

當壓軸韋禮安出場時，現場更是嗨翻，尖叫聲不間斷，他特別帶來今年火熱歌曲〈如果可以〉，讓歌迷相當興奮，忍不住一起大合唱。圓圓也幫粉絲們謀福利讓韋禮安演唱韓文版的〈如果可以〉標準發音且動聽的歌聲讓圓圓忍不住大讚：「根本就是語言天才」，韋禮安則自嘲：「我就是個九官鳥，我就只是會去模仿而已！」幽默的話語逗笑全場。

此外，「帥氣奶爸」田亞霍除了演唱經典田式情歌〈我們的情人節〉外，更一連演唱〈不要再見面〉、〈我累了你淚了嗎〉及〈Im in love〉，讓現場的霍寶（粉絲名）超級滿足，圓圓也笑說，田亞霍從小就上她的節目，但這次到將軍吼演唱卻多了一點「慈父感」，田亞霍透露：「現在等小孩睡了後，才開始創作，等小孩睡了才有自己的時間！」他也帶來好消息，表示暌違1年多即將推出新單曲，而過幾天就會進錄音室錄音。

「台南新營女兒」琳誼透露自己很開心可以回到台南唱歌，並帶來4首歌曲，更拿出樂器「卡祖笛」、吉他邊演唱邊演奏，文青又舒服清澈的感覺席捲全場，不僅如此當演唱到〈蚵仔麵線〉時還走下台與觀眾互動玩接唱，氣氛溫馨。