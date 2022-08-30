高市議會國民黨團總召童燕珍與無黨團結聯盟總召朱信強、高市議長曾麗燕搶先合唱「愛拚就會贏」。（柯宗緯攝）

高市議會國民黨團總召童燕珍發起的「燕飛翔慈善演唱會」，9月6日將於高市文化中心登場，今舉辦行前記者會。（柯宗緯攝）

高市議會國民黨團總召童燕珍發起的「燕飛翔慈善演唱會」，9月6日將於高市文化中心登場，今年以認捐方式發出1700多張票，除主秀童燕珍外，也有熱愛生命獎章得主周以嘉演出薩克斯風。值得一提的是，童燕珍將與民進黨團總召鄭光峰、無黨團結聯盟總召朱信強合唱，堪稱藍綠另類大和解。

今（30）日行前記者會，鄭光峰臨時有事不克出席，童燕珍與朱信強、高市議長曾麗燕搶先合唱「愛拚就會贏」，預告當天將由3個黨團總召合唱這首歌，而鄭光峰也會獨唱「朋友」。

童燕珍表示，從她當選議員以來，中間雖有落選，但仍10幾年來不間斷舉辦公益演唱會，強調慈善工作不分黨派，也呼籲大家多多幫助弱勢團體。

童燕珍坦言，今年她的選區三民區少1席，「我的壓力是特大」，勤跑行程之餘不忘在車上練歌，希望能帶來精彩演出，也預告除有在地素人歌手、學生及弱勢團體等演出外，還有神祕嘉賓，敬請大家期待。

童燕珍指出，今年不售票，而是改以認捐方式進行，1700多張票在半個月前已索取一空，所得扣除演唱會必要支出外，其餘將全數捐給社團法人高雄市婦幼同心會，再捐給弱勢團體、偏鄉兒童等。

32歲唐氏症患者周以嘉今在周媽媽陪同下，特地從台中到場力挺，她表演薩克斯風前，一度感動落淚。她說，自己的興趣是吹陶笛、薩克斯風及跳舞，很感謝童總召給她這次機會，站上舞台演出，也鼓勵大家擁有永不放棄精神，持續做喜歡的事。

曾麗燕表示，這幾天是選舉登記時間，大家忙著跑選舉，但仍排出時間透過公益演唱會來娛樂大眾，也讓政治人物先心平氣和，結束後再各自努力競選。朱信強說，他響應童總召發起的公益演唱會，盼拋磚引玉讓大眾繼續把愛傳遞到每個角落。