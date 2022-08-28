艾怡良昨在高雄流行音樂中心舉辦演唱會。（天地合提供）

艾怡良昨在高雄流行音樂中心舉辦演唱會。（天地合提供）

艾怡良昨在高雄流行音樂中心舉辦演唱會。（天地合提供）

艾怡良27日在高雄流行音樂中心舉辦「從夜晚出生的我們」演唱會，她穿著閃黑亮片緊身裝，從高空中緩緩降落獻唱〈滅了我〉等歌曲，接著再以一身純白的復古時尚喇叭袖搭配寬褲造型，開深V小露性感，送上新歌〈我多想變成她〉，她對滿座的觀眾說：「你們好嗎？上次來高雄是好幾年前，這次再來就來大的！我常在想4000人是什麼感覺，好想虛榮的知道4000人尖叫是什麼感覺？」隨即全場歡聲雷動，讓她大呼過癮。

她去年底推出的全新專輯《偏偏我卻都記得》中，找來多位自己喜歡的音樂人合作，她表示：「既然今天大家這麼性感，我也這麼性感，專輯有一首很性感的歌，當然要找一位很性感的嘉賓，大家一起站起來性感搖擺吧，歡迎我們的爵士寶貝9m88！」2人首度合體Live演出〈偏愛〉，9m88透露當初2人一起寫這首歌時，她內心忍不住驚呼：「哇！怡良終於有屬於她本色的一首歌。」接著爆料艾怡良其實有很「慾望城市」的一面，一旁艾怡良連忙解釋：「我都遛狗、看書啦。」

演唱會尾聲，艾怡良以彷彿朵朵雲堆疊的白黑漸層禮服登場，盡現時尚仙氣，而上回台北場唱完，她感到遺憾有好多歌沒唱到，因此高雄場有翻新的曲目，像是當時在五月天《女也》合輯裡，令大家回味無窮的翻唱作品〈如煙〉，她表示：「希望大家把今天這個夜晚用力的記下來，也希望大家都能變成很棒的模樣，祝我們都是幸福的。」心中滿滿感動，情緒也有些激動的艾怡良，強忍淚水，最後在〈Forever Young〉歌聲中劃下完美句點。