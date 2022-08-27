國民黨桃園市長參選人張善政今天到大溪慈湖參加活動，對於蔡英文總統今天晚上將到楊梅為黨籍市長參選人鄭運鵬輔選，他說，蔡總統、桃園市長鄭文燦、鄭運鵬仍未對破壞學術倫理、誠信問題道歉，民眾應該期待她趕快道歉，比跟誰合體重要。

因蔡英文總統今天到新竹及楊梅輔選，張善政說，蔡英文總統、鄭文燦、鄭運鵬要對先前全黨挺一人，破壞學術倫理、誠信問題道歉，而蔡總統還沒有道歉，民眾期待的是她要趕快道歉，比她跟誰合體不合體更重要。

台北市長柯文哲昨天到桃園為黨籍市長參選人賴香伶站台、掃街，柯文哲稱張善政「躺著選」，張善政說，他每天、每一分鐘都沒有浪費，行程非常非常地緊，歡迎柯文哲一起體會一下。

張善政到慈湖參加活動，因其昨天提出全額支付警消的危險加給，他說，殺警事件中，看到警、消工作不僅繁重而且具有危險性，桃園市警消的加給津貼，應要全額，而不是現行的打7折，他也說，要表明「我誓為警消的後盾」。

因市府也稱「已經在做了」，張善政說，市府應該這時候借力使力，表達不只是鄭文燦先前已向內政部申請。張善政表示，不同政治立場的他也來呼籲同樣的事情，表示說這是不分藍綠、為維護警消的共識。他說，希望借力使力、讓內政部有更體會民意的力量，核准桃園市警、消全額的加給。