國民黨桃園市長參選人張善政遭指過去任職宏碁的服務計畫抄襲，而農委會將成立調查小組，對此，國民黨立委賴士葆痛批，農產品滯銷農民哀鴻遍野，但農委會配合成為選戰打手，馬上成立調查小組要約談張善政，忘了幫農漁產品找出路才是農委會優先政策。

賴士葆表示，綠營從蔡英文以降挺林智堅清白，被台大、中華大學撤銷學位，既未道歉也未省思，卻採潑泥巴戰抹黑張善政在宏碁任職向農委會申請研究計畫案涉抄襲，該計畫並非學術論文，委託內容是收集資料，只能說選舉讓人性也瘋狂。

賴士葆指出，農產品滯銷農民哀鴻遍野，農委會當急之務是搶救農民生計，然而農委會除了補貼，再呼籲大家愛台灣多採購，別無積極對策。如今農委會見獵心喜，配合成為選戰打手，馬上成立調查小組要約談張善政，側翼網軍開始猛攻，忘了幫農漁產品找出路才是農委會優先政策。

賴士葆認為，蔡政府若是真的要整頓學術倫理的敗壞，壯士斷腕，應先把阿通師168位未公開的論文全部解密檢驗，不該放任外界諸多質疑繼續封箱，就像疫苗採購任憑外界罵翻天，就是要封存30年。

賴士葆強調，現在為救桃園選情，把昔日受託收集資料引進新知的研究案拿出來當標靶射，太沒格調。該計劃沒有一塊錢進到張善政的口袋中，他只是宏碁領薪水的員工，他是計劃主持人，另有人專門負責該專案計劃，共有12個人力負責投入該研究，挑這樣的題材救選情，實在不高明。