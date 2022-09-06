鐵路地下化是桃園市長鄭文燦施政重要目標，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬還原當時爭取預算經過，他說，國民黨對手張善政在行政院時，要求桃園負擔800億，他居中協調，讓交通部調整為2比8，桃園負擔才減成257億。

鄭運鵬說，鄭文燦最大政績是機捷任內通車、航空城啟動、鐵路地下化，而張善政擔任院長時，對鐵路地下化冷眼旁觀。鄭文燦當選後一直推動鐵路地下化，就算要桃園市府出800億，行政院也稱要留給蔡政府決定，他反問，這樣算幫忙？

鄭運鵬說，那時候的確怕鐵路台鐵幹線出現「地方請客，中央買單」情況，大家都要求地下化。鄭運鵬說，他擔任立委後，跟行政院、交通部說明，前瞻計畫中，軌道是未來發展方向，桃園是台鐵西部幹線最後一個地下化城市，如高雄已經地下化，台南進行中，台中已經高架，西部最後就是桃園。而桃園是大都會，應該比照高雄模式，中央負擔較多，往後也不會有下一個。鄭運鵬說，他向交通部分析後，交通部覺得有道理，改了作業要點，調整完地方、中央負擔變成2比8。「這點關鍵是我想到的，是我去溝通的。」

提到機場捷運，鄭運鵬也說，機場捷運興建到通車花了10年，但是蓋5年、空轉5年。原本蘆竹高架一路斜坡，煞車煞不住，民眾還跟他說看到火花。張善政在行政院內有土木專長也沒幫忙解決。鄭運鵬提到，鄭文燦上任時，民進黨在桃園是0席立委，國民黨立委束手無策，選桃園有3立委在交通委員會，大家去找辦法，去德國跟西門子談，要他們處理問題。他說，若問題沒解決放在那邊，可能現在還在試車。

提到航空城問題，鄭運鵬說，張善政拿高中生資料，稱鄭文燦少了300座球場埤塘面積，但是國民黨時代就是副縣長買埤塘點石成金，買了轉手賺幾千萬，也是當年桃園市民改投鄭文燦原因。鄭運鵬說，當時所有都市計畫都是拿來炒土地的手段，親戚、朋友、祕書都買土地。

若桃園沒有贏，鄭文燦會不會前途受挫？會不會有黨內同志扯後腿？鄭運鵬說，覆巢之下無完卵，勝選一定是前提，這前提黨內沒有人會否認，完全不擔心黨內的人在搞。

因副總統賴清德被認為是鄭文燦未來最大對手，是否來桃園站台引注目，鄭運鵬說，蔡總統、前副總統陳建仁站台後，也有安排賴清德站台，時間也已經訂了。