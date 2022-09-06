國民黨桃園市長參選人張善政遭指5736萬的農委會研究報告涉抄襲，昨上廣播節目專訪時提到，研究案是在扁政府時期驗收，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指出，事情已一個多禮拜，他應很清楚這三期，到期末報告時，是在馬英九任內，加上他第一時間還可聯絡到當年主管，可見他們心裡有數。

鄭運鵬表示，事情到現在一個多禮拜，他應該很清楚這三期，到期末報告時，是在馬英九任內，加上他第一時間還可聯絡到當年的主管，並對10幾年前事情寫出一段文字，後來還封鎖起來，可見他們心裡有數。

鄭運鵬強調，以張善政過去習慣領的高薪來看，5736萬研究案對他來說可能是小錢，但對國人來說一輩子很難賺到，希望他用審慎嚴謹的態度說明研究案醜聞，說清楚對他是有利的。

鄭運鵬直言，希望他公開所有資料，在記者會上完整說明，把資訊攤在陽光下供國人及桃園市民檢查，才是正確作法，不要有時間上媒體訴苦、找律師穿律師袍在辦公室研究案情，有時間做這樣包裝，應把時間花在公開說明，才是大家期待看到的選舉方式。