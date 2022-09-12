國民黨台北市長參選人蔣萬安今天晚間接受廣播專訪，談到若有國際友人來台，會帶他們到哪些景點，蔣萬安指出，以前曾帶外國學生到士林夜市、光華商場，他們也喜歡國父紀念館、中正紀念堂、故宮，王偉忠聽到忍不住吐槽「國父紀念館、中正紀念堂沒什麼好玩」，若要打分數只打65分，氣氛一度尷尬。

蔣萬安今晚接受王偉忠廣播節目「欸！我說到哪裡了？」專訪，王偉忠問蔣，若有國際人士來台北，會帶他們去哪些地方玩？蔣說，他大學時期暑假打工時，台北舉行數學奧林匹亞競賽，有來自世界各國學生，他當領隊接待南非學生，他們喜歡去夜市，帶他們去士林夜市，第二他們喜歡買3C的東西，帶他們去光華商場，再來他們喜歡去國父紀念館、中正紀念堂還有故宮，這些如果國際友人如果，他會帶他們去。

王偉忠吐槽，「國父紀念館跟中正紀念堂沒什麼好玩的」。蔣萬安指出，就是固定的景點，故宮大概也是，他們喜歡體驗在地的就是夜市，夜市當時比較有名就是士林夜市，但現在有更多，如寧夏夜市，而他們知道台灣有很多3C非常先進，因此去光華商場。

王偉忠打斷稱，「這你學生時代，現在呢？」蔣萬安說，會帶他們去萬華龍山寺、青山宮，另外還有包括自己選區的行天宮，幾個比較有歷史的大廟，大稻埕見證過去台北建城百年發展，另外，青田街、永康街、龍泉街那一代也非常特殊，有一些日式的小店，也可看到台北過去整個發展的歷史脈絡，還有赤峰街過去是打鐵街，希望帶國際友人來體驗台北歷史的經過，從過去清朝時代、日治時期、民國時期到現代年輕人的一些想法。

王偉忠再追問，「Ok，還想得出來嗎？」蔣萬安尷尬稱，「呃...我覺得這些就很夠國際友人慢慢體驗，有美食有商圈然後在地的獨立書店、咖啡廳。」王說，「兄弟，你這個，我要給你打分，我只打65分」，蔣不甘示弱反問，「那你會帶國際友人去哪？」王認為，陽明山應該帶他去hiking（健行）一下；蔣萬安說，「那當然另外嘛，如果他有走夠的時間到山上去...」。

王偉忠也解釋，他很喜歡問一些民生上的問題，對市長而言蠻有趣，很庶民，「給你參考，要加強」，蔣萬安聽到也尷尬大笑。

蔣萬安似乎不認同王偉忠的想法，蔣萬安在廣告時間繼續爭論，「不是...陽明山hiking...國外的朋友很常hiking啊...」如果來短期，要先國外沒有體驗過的。但王偉忠強調，「不是不是、完了之後吃野菜，到士林士東市場吃小吃，還稱沒有關係「你及格啦」。

廣告回來後，王偉忠指出，你有朋友從國外來，你要帶他去哪裡玩，我給你打65分，不過你有進步的空間？蔣萬安反駁稱，他還沒講完時間就到了，除了宮廟剛剛還有談到幾個小旅行，另外偉忠哥講陽明山嘛對不對，王則開玩笑稱「我講過的，我掐死你」。

蔣萬安補充，還可以帶國際友人去文山區貓空喝茶，還有條通體驗在地文化，王偉忠緩頰說，「沒關係，我是老市民，我又比較會玩，65分不錯了」，蔣一陣尬笑後結束話題。