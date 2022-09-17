【全程字幕】轟綠營逼簽「不投降承諾書」白癡 蔣萬安再嗆民進黨：只會操作意識形態 @中時新聞網 ​

台北市議員林穎孟日前在議會要求台北市長柯文哲簽署「捍衛台灣」不投降承諾書，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，簽署「不投降承諾書」很白癡，此說法遭綠營嗆，國民黨遇到大陸就腿軟；對此，蔣萬安今回應再次表示，「你不覺得這很白癡嗎？」

蔣萬安說，當面對侵略的時候，台灣人不會有人投降，這是明確的事實，民進黨要操作這種意識形態，這是非常無聊，民進黨永遠只會操作意識形態，不是愛台灣，這是在撕裂台灣。

蔣萬安也直言，「白癡」這個形容詞只是把民眾直接的感受講出來。