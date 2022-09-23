民進黨團22日行文資策會，要求儘速提供高虹安在任職期間業務執行概況及相關資料。面對民進黨索取相關資料，民眾黨團立委紛紛表態痛批，民眾黨立委蔡壁如直批民進黨團總召柯建銘「你瘋了嗎？」立委賴香伶也要求收回公文、跟高虹安道歉。

媒體報導，民進黨團22日發文資策會，要求儘速提供高虹安任職期間的確切時間始末、參與的所有計畫、接受補助工作項目與金額、確切出國次數、出國目的與在職進修紀錄等相關資料，並於3日內函復。黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文署名。

賴香伶痛批，民進黨團的行文根本是把國家民主的臉都到垃圾桶裡了，「我們什麼時候變成追打別人隱私的國家？」而且打壓自己的政府部門、同樣與國會任職的同事，也是對就業隱私的部尊重。賴香伶說，這也會讓人擔憂，未來民進黨要查水表的時候，所有的紀錄都會被挖出來。賴直言，柯建銘的行為令人痛心、讓人遺憾，甚至可以說是不適格，應該要立即收回公文，並跟高虹安道歉。

蔡璧如直批柯建銘，「你瘋了嗎？」本來是側翼不理性的行動，但身為總召居然去作出國家機器追殺的事情。蔡表示在前新竹市長林智堅「論文門」事件之後，民進黨開始採取泥巴戰的策略，想把大家都打成一樣黑，這大可不必，她呼籲年底的選舉還是應該回歸到政策的討論。

邱臣遠則表示，非常不樂見互相指控與潑髒水的選舉文化，柯建銘昨天才呼籲國民黨要理性問政，不要耽誤民生法案，現在卻行文給資策會索要資料，民進黨團的議題是攻擊在野黨嗎？還是心中只有選舉？希望民進黨團適可而止，讓選舉回到市政討論。