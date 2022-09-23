民眾黨新竹市長參選人高虹安連日閃避媒體後，23日在臉書發文，痛批民進黨將黑手伸進資策會，她也強調資策會日前已回應，若純學術引用，則沒有授權問題。高也直呼，從媒體和綠營為新竹市長選舉而發動攻勢「太可怕」，希望自己以是最後1個犧牲者，還給人民乾淨的選戰空間。

針對民進黨團行文資策會，要求提供高虹安任職期間資料，並在3天內函復，高虹安在臉書批評，完全是為選戰而違法擴權的政治動作，她說資策會是私法人，民進黨團沒有權力命令資策會交出資料，資策會也無義務回答。

至於立委林靜儀說這是國家的薪水、研究案，高虹安則反駁這是惡意置換概念，她反問政府也持有台積電股份，難道民進黨團可以行文要求台積電交出資料嗎？立委有權監督政府，民進黨團應行文經濟部，而非私法人資策會。

高虹安發文也指出，在張善政案民進黨團也是行文農委會，而非行文宏碁公司，質疑綠營為何雙重標準？批評民進黨團不敢施壓宏碁，但是樂意施壓資策會。

此外，高虹安也提到，資策會早在20日就表示，「實際應用」並不包含學術，若純學術引用的話，沒有授權問題，反問柯建銘總召，為何對資策會的調查結果指手畫腳？難道是要以政治力施壓資策會翻案嗎？

高虹安也喊冤，從媒體、側翼、綠營政治人物到立法院民進黨團，為了新竹市長選舉而發動多波攻勢是「抹黑一條龍」，高也說，美國辛辛那提大學和資策會早就回應了，而民進黨卻為選舉視而不見，她也說希望自己是最後1個犧牲者，還新竹和台灣乾淨選戰空間。