民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安被爆出博士論文涉抄襲，民進黨秘書長林錫耀下令黨公職發揮火力支援，台北市長柯文哲今怒轟，民進黨治國不怎麼樣，打選戰一流，其他事都可以放下來，動用整個國家機器去打一個小女生。

柯文哲今天上午出席台北參與式論壇，對於民進黨將加強火力，柯文哲酸說，每次都批評民進黨治國不怎麼樣，打選戰一流，其他事都可以放下來，動用整個國家機器去打一個小女生；「我是亞斯伯格症，比較耐打，一般老百姓怎麼受得了這樣用國家機器在打？」

林錫耀下令後，立院民進黨團火速行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，並在3天內函復。柯文哲也轟，立法院民進黨黨團施壓資策會，傾全國之力打一個女生，實在是太過份，「這哪裡是一般人可以忍受的？」

對於高虹安中華大學演講取消，柯文哲說，有時候在鋒頭上，避免爭議也是一個辦法，雖然選舉過程中風風雨雨，但是他還是相信，至少台灣現在是一個數人頭來取代打破人頭，台灣民主化過程中還是社會成本最低的。「不爽歸不爽，盡量保持正面態度面對台灣發生的一切。」

至於會鼓勵高虹安出來開記者會說明嗎？柯文哲無奈表示，如果媒體全部都在某一個政黨手中，「你講100句話也不可能每個字都對，更何況他斷章取義再無限擴大，還是很難啦。」

他說，還是要堅強一點，當年MG149也是一樣，他也領教過一次什麼叫國家力量，就用正確態度去努力爭取選民的支持。

媒體也問，近日焦點在高虹安，北市參選人黃珊珊更邊緣化？柯文哲強調，選舉還是努力爭取人民的支持，可是他也非常清楚，這國家就不正常，選舉也沒有什麼政策辯論，每天就口水戰，只是有時候我們被欺負到底了，也是會火大反擊。