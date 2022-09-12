今年高雄市長選情偏冷，國民黨高雄市長參選人柯志恩預計9月30日在夢時代旁舉辦首場大型造勢晚會炒熱選情，民進黨高雄市長陳其邁近日正值議會總質詢，何時啟動選戰模式？陳其邁表示，現在以市政為優先，選舉事務等總質詢結束後，再來看整體選戰的期程做規畫。

柯志恩競選團隊計畫在9月30日於夢時代旁台糖園區空地舉辦首場萬人造勢活動，為選戰吹起反攻號角。相較於柯志恩選戰節奏趨快，陳其邁仍老神在在，一方面是早上仍在議會備詢，總質詢將於10月12日才結束。何時才會啟動選戰模式以及競總何時成立？陳其邁今回應，現在還是以市政為優先，選舉事務等總質詢結束後，再來看整體選戰的期程做規畫。至於國民黨爆發高市議員提名之亂，他則秒回「應該去問國民黨」。不便多做評論。

此外，高市登革熱疫情升溫，9月6日迄今累計7例。陳其邁透露，因為邊境開放後，居家檢疫時間從最開始14天，改為3＋4，但登革熱潛伏期為5天，因此社區的傳播風險比過去還要高。

陳其邁強調，目前市府團隊總動員防治，並擴大採檢826例，在4000多個點進行採檢，大概有60個點屬於陽性，布氏指數為1到2，呼籲市民巡、倒、清、刷，並配合市府防疫。