台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，高雄市長陳其邁17日晚間在臉書彙整災情相關資訊，但第一時間卻未透過新聞局群組告知媒體，也引發議論，更有媒體質疑拖了2個小時實在慢半拍。高市府直到17日深夜11時51分才透過新聞群組轉發指出，高市府隨即掌握零星災情，交通、水電等事項陸續恢復正常，籲請市民朋友注意安全。

陳其邁約莫晚間9時44分透過臉書彙整相關災情資訊，包括高雄捷運已於晚間10時45恢復正常行駛，高鐵今日末兩班列車應該會按表定時間抵達。各工業區均無災情，運作正常，不影響生產。各工業管線無異常狀況。警察局各分局加強查報轄內有無停電區域導致號誌不亮或故障情形，並派員加強交通疏導

台電高雄區處與鳳山區處方面，目前監控系統供電正常，部分區域小環路有用戶反映停電，持續處理中。此外，部分地區停水停電，高市經發局指出，部分範圍停電及停水事件市府均即時與民政系統及1999通報彙整，並同步協請台電及台水公司派員處理中。

高市府消防局、捷運局、各警分局等新聞群組各司其職，忙著回應輿情及災情，然而高市府新聞局群組卻無聲無息，直到2小時後才轉發陳其邁臉書資訊。至於高市府臉書則是11時36分才有PO相關資訊。有線上記者直言，台南市府第一時間就彙整相關災情資訊給媒體，直言高市府可以再加把勁。