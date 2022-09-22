林嬤女兒表示，可能是母親年紀大了記憶衰退，所幸遇到熱心民眾及暖心警察護送平安返家。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中89歲林姓阿嬤上午搭公車欲往烏日區尋找女兒，卻「熊熊忘記」女兒家地址，經民眾熱心報案，烏日警分局烏日派出所員警將林嬤帶回警局，慢慢引導林嬤說出家屬姓名，拼湊出相關資訊，終於順利找到家屬。

據了解，林姓阿嬤住在南屯，平時就會搭公車到烏日區找女兒聊天，每次都能順利抵達，沒想到這天下車後卻「熊熊忘記」女兒家的方向，慌張向附近民眾詢問女兒住家；民眾見林嬤眼生，並熱心替嬤報警尋求協助。獲報員警帶著林嬤挨家挨戶詢問未果，擔心天氣炎熱，林嬤又年事已高，並將林嬤暫先帶回派出所休息，提供水、三明治給林嬤止餓。

員警表示，林嬤不識字，也不記得身分證字號及出生日期，僅能說出自己姓名。經員警慢慢引導、耐心聆聽，終於聽懂林嬤所講的字音，順利使用警政系統搜尋到林嬤同住家屬。林嬤不斷表示，對於自己迷路還勞煩到員警感到相當不好意思。

林嬤女兒表示，由於之前並無類似情形，得知母親迷路也非常驚訝，並稱可能是母親年紀大了記憶衰退，所幸遇到熱心民眾及暖心警察護送平安返家。

烏日警分局呼籲，家中如有年長者，應隨時注意其動態，避免讓其單獨外出，多點關心可減少一次走失的風險。同時提醒民眾，可讓年長者隨身攜帶聯繫資料，或在隨身衣物繡上可識別的聯繫方式，以便提供警方或相關單位在第一時間聯絡家屬，助其順利返家。