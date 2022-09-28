日前一名昆山台資企業幹部在入境廈門隔離時，疑因防疫要求影響就醫時間不幸亡故，家屬於上周赴廈門處理後事。台灣民眾入境大陸隔離時遇到的種種問題，台辦能提供哪些有效幫助？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）在例行記者會中表示，陸方已充分盡到搶救責任，家屬也表示認可。

朱鳳蓮表示，任職於昆山興能能源科技有限公司的陳昕先生，於9月17日入境廈門，在廈門健康驛站隔離，9月18日清晨突發大出血，120急救人員及時到場後送往杏林醫院搶救無效死亡。

朱鳳蓮表示，當晚，陳先生的家屬從昆山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬處理後事提供了必要的便利和協助。健康驛站和杏林醫院等方面已充分盡到搶救責任，家屬表示認可。

據了解，有昆山台商近日私下表示，昆山開發區會員公司所屬台幹在入境廈門隔離酒店時，因身體狀況不佳，在隔離酒店求助7次沒得到回應不治而往生的憾事發生，呼籲會員在隔離酒店若身體極為不適需就醫求助時，若得不到酒店回應，應撥打110或120求助就醫，若在異地遇上困境需當地台辦援助時，請適時聯繫協會透過台辦系統通知當地台辦援助。