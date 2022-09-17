高雄市政府新上任的市府發言人張硯卿、周璟瑜因漂亮的外型，時常受到矚目，近期兩位發言人頻拍片宣傳市政，高雄市長陳其邁遭問是否利用網紅發言人替市府做宣傳？陳其邁表示，兩位發言人給市府很多的協助，藉由她們的人氣也讓大家更看得到高雄。陳其邁強調，兩位發言人非常優秀，都會一同參與政策討論。

陳其邁上午出席活動時，遭媒體詢問高市府發言人最近一直拍結婚看板、旅遊景點、租金補貼短片宣傳，是否是透過網紅發言人做更有效益的市政宣傳？陳其邁表示，藉由兩位發言人有創意的行銷，一方面行銷市政，一方面對於一些重要的活動，她們扮演城市代言人的角色，上山下海磨練一下，他覺得非常好。

陳其邁接著說，高雄市38個行政區她們也跑得很勤，加上兩位本身就是高雄人，所以擔任發言人給市政府很多的協助。而對於兩位發言人的表現，他稱讚表示，藉由兩位的人氣也讓大家更看得到高雄，她們在網路上都比他還紅，而且也都非常優秀，會一同參與政策討論。

另外提到結婚背板，陳其邁也說，年輕人都很有創意，像高雄市有20個結婚背板，吸引很多年輕人，也有一些外縣市要結婚跑到高雄來登記。

陳其邁指出，聽說最紅的背板是岡山「愛情羊肉爐」，其實都是由高雄的年輕設計師所設計。