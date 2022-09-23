桃園市八德國民運動中心日前因強震，造成羽球場天花板崩落，施工品質引起各界關注。對此，國民黨桃園市長參選人張善政競辦直批，運動中心問題還有更多，桃園市長鄭文燦團隊閉著眼監工與驗收，無視市民生命安全暴露危險中，已不是螺絲鬆掉，是連螺絲都沒有。

張善政競辦發言人何元楷今表示，桃市府體育局今年5月辦理八德運動中心缺失檢討會議，據會議報告，運動中心於去10月開始營運卻問題重重，包括泳池平衡池無法進水、淋浴間熱水溫度不足、天花板現裂縫、洗手台掉落、整館多處漏水超過40處等。

何元楷說，更扯的是今年5月就已開檢討會議，結果到8月27日，一堆問題都還沒處理，市府竟還讓這麼多問題的運動中心繼續營運，市府除在監督公共設施品質失能外，讓問題重重的運動中心繼續開放給民眾使用，簡直是讓市民生命安全暴露在危險中。

何元楷提到，9月18日強震導致運動中心天花板塌落，造成運動民眾受傷，就是因鄭文燦市府團隊閉著眼睛監工及驗收，還說瑞助要負最大責任，聽了令人傻眼，瑞助須負責沒錯，但鄭文燦不要說得市府團隊毫無責任，監工與驗收等工作是市府職責，也就是說市府有責任要做好品管，最大責任是鄭文燦市府才對。

何元楷也質疑，看到這些問題，不禁讓人感到桃市府到底在幹嘛？從去年營運前就應做好驗收工作，這麼多缺失，竟還讓運動中心照常營運，難道驗收做假的嗎？更痛批「鄭文燦市府團隊不叫螺絲鬆，而是連螺絲都沒有」。