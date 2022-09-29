PLATTS報導，油價下滑牽動成本支撐力道，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢趨緩。其中，PVC隨買氣疲軟，下挫30美元，LLDPE下滑20美元，PP、PS同步小跌10美元。

不過，EVA因需求增溫，報價強彈125美元，每噸突破2,400美元整數關卡，達2,405美元；LDPE也連三漲，續揚10美元，每噸1,100美元；HDPE、ABS報價持平。

分析師表示，近期石化上游原料乙烯因歐洲需求不佳，部分貨源轉銷至東南亞，美國原先銷歐也被迫轉而到貨東北亞，導致亞洲報價每噸跌破900美元。在乙烯、SM波動趨緩下，EVA、LDPE、ABS利差持穩改善提振。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）及台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）營運疏壓加分。

大陸近期聚烯烴需求改善，庫存去化，價格回暖。其中，PE產能利用率79.84％，企業庫存週減0.66％；PP總庫存減少7.45％，產能利用率75.03％。

廠商指出，聚烯烴供應端恢復開車裝置逐漸增加，但短期面臨十一長假，終端備貨漸增，從石化到貿易商再到下游工廠貨源傳導路徑較為通暢，產業鏈庫存壓力減輕，市場心態逐漸轉好，預計價格仍有反彈空間。

大陸9月塑編企業訂單逐漸向好，大型企業訂單已到國慶後；PE下游製品開工率週漲1.21％，棚膜漸入旺季，訂單積累中。纏繞膜、食品類外包裝訂單有所積累，開工率小幅提升。

此外，大陸PVC與房地產關聯度最高，應用佔比達60％以上；今年大陸房地產市場走弱，PVC需求轉差，供需矛盾增加。目前PVC終端採購一般，但受庫存拖累，且大陸地產“保交樓”政策尚未看到對需求有實質性釋放，未見有效去庫，且庫存逆季節走高，進一步抑制價格。