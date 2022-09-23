九合一選舉進入倒數，新竹市長之爭呈現藍綠白「三腳督」！民眾黨新竹市長參選人高虹安頻爆爭議，國民黨主席朱立倫、台北市長參選人蔣萬安幫忙出聲，但高虹安也是國民黨新竹市長候選人的競爭對手，此舉令外界不解。對此，資深媒體人羅友志昨(22)日書表示，這顯示國民黨選情沒想像中樂觀。

高虹安近日不僅遭爆博士論文涉抄襲，其澄清記者會上的發言，又意外引發「戰學校」風波，因而緊急錄製影片向中華大學師生道歉。蔣萬安21日被問及此事時認為，高虹安道歉，也做了說明，是非常好、正確的態度，「其實出來參與公共事務，最重要就是服務民眾、提出好的市政願景，學歷也只是參考，這都是其次」。朱立倫則認為，所有學術論文都尊重學術單位認證與結果，希望未來選舉看到的都是選舉的政見，不要再搞這種烏賊戰，不要再打這種抹黑造謠戰。對於民進黨，他以「做事沒半步，選舉全奧步」形容，籲綠營不要再用這套了。

羅友志昨在臉書指出，高虹安被黑學歷一事，國民黨意見領袖幫忙出聲，不了解台灣政治生態的人，會以為高虹安才是國民黨新竹市長候選人，反觀張善政被黑履歷時，沒看過任何一位民眾黨聲量大的人幫忙！羅友志說背後原因很多，其一可能是這些意見領袖未真正打從心底挺自己人。

對此，網友回應表示「因為這黨都不會團結，不像某黨不分青紅皂白一定挺到底」、「國民黨真的搞不清楚狀況」、「溫良恭儉讓這種風氣只適用在太平盛世」、「有些人打從開始至今就還沒進入狀況」。另外，有網友認為，如果真的是這樣，至少還代表他們有在思考、有在觀察選情，就怕他們單純只在想「我今天挺民眾黨、明天就會多一點民眾黨的票」。羅友志則以「意見領袖跟候選人要分開，意見領袖們不會怕被分票，因為她們有的是聲量，不怕被分」回應該網友。羅友志也在留言區補充說明，原因很複雜，但也能充分說明「國民黨選情沒想像中樂觀」。