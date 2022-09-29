年底投票日逼近，高雄市部分，由民進黨現任市長陳其邁對上國民黨候選人柯志恩。柯昨(28日)在臉書透露，30日晚間在夢時代台糖加油站旁空地舉辦「柯志恩大家族誓師大會」；該篇文曝光後，不到一天的時間已有2.7萬人按讚，其中不少藍營政治人物都紛紛留言，包含資深媒體人趙少康、台中市長盧秀燕、台東縣長饒慶鈴、前台北市議員羅智強、立委林奕華等人。

柯志恩在臉書談到，自己沒有民進黨的資源和無窮的財力物力，唯有的，就是一顆願意為基層市民發聲的心！「我從不偽裝我的個性，有話直說，仗義執言！因為我知道，我承載的不是我一個人，而是所有盼望日子變好的市民心聲！」

柯志恩呼籲大家，所有不滿現狀，希望看到高雄變好、日子好過的朋友，可以一起挺身而戰，讓高雄再起！對此，趙少康則是留言表示「翻轉港都，贏回高雄！柯志恩加油」、盧秀燕也說「志恩加油！一起拚好日子」、羅智強亦留言「柯志恩加油」。