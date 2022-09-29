國民黨桃園市長參選人張善政桃園客家之友會長、前桃園縣長吳志揚送上好彩頭。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政贈戰旗，張善政桃園客家之友會長、前桃園縣長吳志揚揮舞戰旗。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政桃園客家之友會今成立，多位同黨市議員、議員參選人，及擔任會長的前縣長吳志揚、立委呂玉玲等人站台相挺，展現團結氣勢。張善政也秀出幾句客語向鄉親打招呼，吳說，張的人品和學經歷，是客家人心中良善的典範，盼以「善」字代表客家精神，未來好好治理桃園。

吳志揚表示，客家人說的硬頸精神，不是會罵人就是硬頸，而是對善良正派的堅持，對手無聊的攻擊，一看就知是潑髒水，相信張善政會擇善固執，將桃園政治帶回中道、理性、正派與務實，「善」字不只是張善政的善，也是代表客家人心中追求的目標與價值。

吳志揚喊話鄉親力挺，張善政的人品與學經歷，都是客家人心中良善的典範，盼張以「善」字代表客家精神，讓張成為客家精神代言人，未來好好治理桃園。

呂玉玲也說，民進黨非常會選舉，不停抹黑造謠，換掉抄襲者又來挺抄襲的，狂打泥巴戰，呼籲鄉親堅持硬頸精神，支持好的、對的人，透過張善政的專業經歷，讓桃園良善進步、與國際接軌，讓桃園成為科技城。

張善政提到，他在龍潭工作12年，被客家文化深深感動，還看影片學唱過〈客家本色〉，「忠肝義膽、慎終追遠、樸實堅毅、重視教育」不僅是中華文化核心，也在客家文化中完全顯現，未來他會秉持這4句話治理桃園，大家會發現他的治理方式「怎麼跟客家精神這麼Match」。

張善政表示，他非常喜歡客家文化，還開玩笑說「就只差沒說我是客家人」，他強調桃園是台灣客家第一庄，浪漫台三線上有許多客家場館，彰顯多元客家文化，未來上任後會持續推動文化傳承。