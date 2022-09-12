桃園市長參選人鄭寶清今天宣布將和9名議員參選人合作，將組策略聯盟，透過招牌、布條同掛，聯合文宣口罩、聯合影音短片、聯合文宣及資料宣傳，希望打破藍綠2大勢力壟斷利益與資源，9人中還包含現任議員段樹文。

鄭寶清表示，很清楚團結力量大，而希望為桃園做事，不管是市長、議員參選人都要團結一致。鄭寶清也說，台灣政局正在改變，深綠、深藍都在減少，淺綠淺藍、中間選民大幅增加。而為人民做事的心不分顏色，不分政黨，要放棄藍綠，真正考慮人民的需求，就會得到人民的認同。

鄭寶清也說，更重要的是，在地挺在地，了解地方的人才能為地方做事。他暗喻其他政黨派出空降選將，指「很多人從外地來，放在車站會迷路，有的人需要別人帶路」，認為了解地方，深耕地方，才能真正為人民付出，創造桃園更美好的未來。

提到合作方式，鄭寶清說，各方面都會一致合作，包含空戰、陸戰，或者是拜訪，都會團結一致。合作者包含袁慧⼼、官正平、陳品杰、游智彬、吳正吉、伍世⽂、簡維成、劉哲夫與段樹⽂。

眾人初步討論合作項目包含招牌、紅布條合掛、聯合文宣口罩製作、聯合影片、聯合文宣及資料宣傳，以及重要行程及造勢活動的聯合行動。此外也和台北市長參選人蘇煥智、台南市長參選人許忠信等，合作串連「二次民主運動連線」。