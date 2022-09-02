民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長，日前他提出「年輕人桃園買房，政府幫你付頭期款」政見，引起討論。綽號「抓堅高手」的國民黨桃園市議員候選人謝克洋預測，鄭寶清之後的民調，應該還會再往上升；而國民黨候選人張善政的民調則會一路往上，從趨勢來看，是較有可能當選。

謝克洋1日在政論節目《 少康戰情室》中表示，鄭寶清有一點蠻厲害的，他在宣布參選的演說中，就直接說來桃園買房，政府幫你付頭期款，這是很厲害的點，馬上就吸住大家的眼球，讓大家注意到他要參選之外，還拋出了這政見。

謝克洋接著表示，回想2018年，對各個直轄市市長候選人的政見，還剩下多少人是記得的，市長提什麼政見，其實大家根本就忘了；但是鄭寶清在參選的這一刻，馬上提出「桃園買房，政府幫你付頭期款」這個政見，是非常厲害的，鄭寶清之後的民調，應該還會再往上升。

謝克洋指出，桃園市長鄭文燦說現在是三打一，他卻認為這個「一」不是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，而是鄭文燦，所以現在鄭文燦面臨張善政、民眾黨候選人賴香伶，甚至是鄭寶清的夾殺。年底這場選戰，張善政的民調會是一路往上，從張的民調趨勢來看，是較有可能當選。