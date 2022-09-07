年底的九合一大選倒數不到三個月，桃園市長候選人鄭運鵬關懷疫後產業復甦，今（7）日在臉書上發文表示：「拜師學藝！今天起叫我鄭師傅！」鄭運鵬直言，從去年三級警戒開始，民俗調理業幾乎比照八大行業按摩業，全部都被禁止了，他認為桃園應該要有「大搶客」計畫，並且利用網路平台的靈活度，重新排列組合、整合桃園的特色景點，讓消費者有更高的自由，搭配有興趣的行程以及交通方式，吸引國人來桃園遊玩。

鄭運鵬在臉書上表示，在去年三級警戒期間，他收到來自民俗調理業者的陳情，這些人希望衛福部及指揮中心，可以放寬民俗調理業的防疫規定與營業標準。從去年三級警戒開始，所有與人接觸的行業，限制都比上班上學更高，民俗調理業幾乎比照八大行業按摩業，全部都被禁止了，不過在經過鄭運鵬一個多月的協調和努力，終於協調出適合民俗調理業的防疫指引規範及登記制度，從去年7月24日起，民俗調理業得以復業。

鄭運鵬也特地和民俗調理業從業技能發展協會理事長唐江雲拜師學藝，學會替團隊同仁指壓與拔罐。唐江雲表示，經過調整後，民俗調理業者的經濟有了很大起色，現在大概已經恢復到疫情前六成到七成的營收，就算不仰賴政府補貼，也能夠自食其力。鄭運鵬表示，期盼未來市府能夠輔導民俗調理業者，做一些相關的衛生管理教學，提升民眾對業者的防疫信心，讓市民朋友能安心消費。

鄭運鵬強調，過去兩年旅宿業、民俗療養、按摩業、餐飲等觀光服務業受到嚴重打擊，未來他上任後將更著重於協助業者復甦。鄭運鵬也坦言，平常大家對桃園休閒娛樂的印象，集中在各大車站周邊，但其實桃園值得大家深度旅遊，桃園有許多觀光工廠、自然地景、休閒農場、商圈、旅宿等等，若能提供規劃好的路線、客製化服務、解決交通接駁問題，並與各大網路平台合作販售，便有機會大幅提升國人前來桃園觀光的意願。