國民黨嘉義縣長參選人王育敏（左二）13日提出文化政見，請到前政務委員黃光男（左二）、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖（右一）和永續發展組召集人陳宜民（右二）一同說明理念。（王育敏競選團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今舉辦文化政見記者會，以「文化嘉義，最美博物縣」為主軸，強調要串連宮廟、糖業、北回歸線、故宮南院等在地文化資源，以博物館的概念，打造嘉義縣成「博物縣」，對手嘉義縣長翁章梁陣營強調，嘉義縣雖然沒有大型博物館，但翁章梁更重視「類博物館」概念的落實。

王育敏今請到前政務委員黃光男、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖和永續發展組召集人陳宜民一同開記者會，王育敏說，提出的博物縣概念，其實用台語來唸，博物縣就是博物館，符合要發掘嘉義各地深厚文化的目標。

王育敏說，翁章梁提農工大縣，看不出對文化的重視，嘉縣眾多豐富文化資源，包括故宮南院都應加以串連、營造體驗，甚至帶來觀光，強調把嘉義縣變觀光文化大縣，她已有所準備，還說嘉義縣沒辦法用文化吸引更多人來「要檢討」，她要以中央的規格、國際的格局來建構嘉義縣的文化政策。

黃光男表示，嘉義不僅有故宮，更有北回歸線、大廟埕祭典等在地特色，文化必須要先能本土化，才有可能國際化找出文化特色，才有可能建立文化品牌，至於農工大縣是為了生活的富足，文化大縣才是生活的本質，肯定王育敏對於文化政策的重視，並致贈「大道即青天」墨跡，期許王育敏成為文化的拓荒者與生產者。

陳宜民說，嘉義縣近年人口流失嚴重，全縣只有49萬人，對於嘉義縣的發展非常不利，認為應該加強與在地學校的合作、加強人才培育，強化故宮南院、蒜頭糖廠等場館功能等。

陳學聖表示，2020年嘉義故宮花了2500萬在無人機20分鐘的表演，但2021年嘉縣文化觀光局編列扶植地方藝文團體的預算卻僅有257萬，其中還有180萬是中央補助，不成比例。另外，嘉義市人口不到嘉義縣6成，有6間獨立書店，嘉義縣卻只有民雄一家人文書店，顯見縣政府對文化的忽視。

翁章梁陣營回應，嘉義縣雖然沒有大型博物館，但我們更重視的是「類博物館」概念落實，博物館在嘉義縣主要以地方文化館為主體，目前共輔導13個館舍，不同類型的產業文化館、甚至是傳統廟會、藝術節都是民眾參與及體驗地方文化活力的學習場域。

翁陣營指出，「類博物館」概念也擴大至產業端，像結合生態與生產的「洲南鹽場」、規畫中的茶葉改良總場遷場嘉義，以及耗資30億元的大埔美工業區佐丹尼絲觀光工廠，都是豐富民眾文化生活並帶動觀光發展的「類博物館」，且除了傳統「類博物館」，應該包括最新的數位科技運用，像縣府推動「微型文創園區」開發案，引進浮空投影、AR、VR等數位技術的展演活動，都是展現未來文化新視野。

另為強調嘉義縣支持文化發展不遺餘力，翁陣營列舉多筆預算經費，包括地方文化館13個館舍經費1040萬元，10個社區營造點660萬元，傑出表演團隊5團250萬元，「再。嘉義—鄉村藝術行動」1500萬元等，以展現縣府在文化層面上的用心。