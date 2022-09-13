國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉抄襲，仍未公開說明，稱是因合約簽訂保密條款，讓民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，打著誠信大旗，諷刺到極點，張善政則稱他才奇怪，他自己是挺抄襲的人，沒權利講這話。

有媒體問根據張善政所稱的著作權法來看，要公部門發布才可使用資料，張善政表示，重點還是一樣，這部分他不出來講清楚是因為受到保密條款限制，若不相信有保密條款，可調閱農委會文件，就會非常清楚。