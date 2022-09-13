國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉抄襲，仍未公開說明，稱是因合約簽訂保密條款，讓民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，打著誠信大旗，諷刺到極點，張善政則稱他才奇怪，他自己是挺抄襲的人，沒權利講這話。
有媒體問根據張善政所稱的著作權法來看，要公部門發布才可使用資料，張善政表示，重點還是一樣，這部分他不出來講清楚是因為受到保密條款限制，若不相信有保密條款，可調閱農委會文件，就會非常清楚。
國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉抄襲，仍未公開說明，稱是因合約簽訂保密條款，讓民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，打著誠信大旗，諷刺到極點，張善政則稱他才奇怪，他自己是挺抄襲的人，沒權利講這話。
有媒體問根據張善政所稱的著作權法來看，要公部門發布才可使用資料，張善政表示，重點還是一樣，這部分他不出來講清楚是因為受到保密條款限制，若不相信有保密條款，可調閱農委會文件，就會非常清楚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。