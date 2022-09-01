前民進黨立委鄭寶清日前宣布參選，桃園市長戰局變成「四腳督」。桃園市長鄭文燦接受政論節目專訪時表示，黨內首長提名都有做對比式民調，鄭寶清比民進黨桃園市長參選人鄭運鵬少了10％；鄭寶清則反嗆，他自己曾做過7次民調，結果有4次支持度都贏過鄭運鵬。前民進黨立委郭正亮透露，他至少看過兩次民調，都是鄭寶清贏了，而鄭寶清和鄭運鵬的民調真的很接近。

郭正亮8月31日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭寶清說他做過7次民調，他至少看過兩次，是鄭寶清贏了。鄭寶清和鄭運鵬的民調真的很接近，因為媒體人吳子嘉幫鄭寶清做過一次，也是小贏。鄭寶清和鄭運鵬兩人都是民調領先群，鄭寶清說贏鄭運鵬4次，怎麼可能會輸10趴，也從來沒看過這種數字，所以鄭寶清當然不服氣。

郭正亮接著表示，鄭寶清對民進黨桃園市長沒收初選有點生氣，桃園市長參選人林智堅後來出事，媽媽要繼續挺「堅兒」，鄭寶清就已經生氣了，最後一翻盤，鄭運鵬竟從絕不參選變成候選人。現在又用一個他從來沒看過的民調來壓他，鄭寶清怎麼受得了。

郭正亮認為，鄭文燦未來是很有前途的，真的沒有這個必要這樣做。蘇貞昌當年在新北市長選戰輸29萬票，照樣當行政院長，所以鄭文燦的門檻很低，不要怕。鄭文燦要做的是維持在政界的聲望，然後讓總統蔡英文明年1月真的需要他，這才是重點。所以不要把聲望因為這樣搞砸了。