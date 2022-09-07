蔡其昌今天中午出席台中市養雞協會土雞組員大會。(陳世宗攝)

民進黨台中市長參選人蔡其昌，7日被問到民調時，蔡其昌表示，他每天行程都維持滿檔，與市民鄉親多接觸，座談會也都很熱情，已感受到選舉熱度持續加溫。對於民調都是參考，團隊內部也有定期做民調，差距持續在縮小，我相信按部就班、勤走基層，很快就會交叉，我很有信心。

蔡其昌今天中午出席台中市養雞協會土雞組員大會。媒體問他目前台中市長選情仍不熱？民調差距仍大，問蔡其昌的看法？蔡其昌說，他每天接受媒體提出很多問題，他還覺得大家很關心自己，他每場造勢活動都滿滿的人熱度還不錯，他有信心按步就班勤走台中市每個角落，他的民調就會超前對手。

媒體詢問民進黨近期中央執政及論文門事件，是否會波及自己的選情？蔡其昌強調，國民黨也有林姿妙的貪瀆案、許淑華、林耕仁的論文案、張善政的抄襲案，會不會影響選情我認為見仁見智。對我來說，我該做的就是持續勤跑基層，向市民報告我的政見與願景，爭取最大的支持，才是現階段最重要的事。