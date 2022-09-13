慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前受訪，首談2021年買疫苗的過程，透露遭政商界大老勸阻，衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中則反駁稱「絕對沒有阻擋疫苗」。一份街頭民調卻顯示，大批年輕人都認為陳的說法是「睜眼說瞎話」，可見綠營年輕鐵票恐生鏽。此結果引熱議，大批網友對陳跌落神壇速度之快感到驚訝。

《中天新聞》節目〈盧秀芳辣晚報〉12日派出「辮子妹」進行街訪，詢問民眾是否相信陳時中講的「絕對沒有阻擋疫苗」，多數民眾都認為相信慈濟，紛紛表示「我相信慈濟啊」、「我的話應該比較傾向相信慈濟，所以可能是真的有阻擋疫苗這件事，才會被踢爆吧」、「我相信慈濟耶，因為政府之前有政治立場要給民眾好的一面，可能也不會講到那些陰暗面」。

值得注意的是，不少年輕人也批「這就是睜眼說瞎話」，對於陳時中的話表示高度的不信任。此外，也有少部分民眾認為「應該還是會相信陳時中講的，畢竟政府講的話會比較有力，其實慈濟話中有話啦」、「我相信官方，我的國家、政府做什麼，我就聽什麼，我比較相信官方，因為慈濟我很少在關注」。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「陳時中跌落神壇的速度，未免也太快了吧！」「兩年前他還是神一般的存在，如今人人都罵」、「想不到連年輕人都轉了！我看陳時中完啦！」「慈濟為大家做多少事！要不是慈濟，大家可能都還沒疫苗可打，當然相信慈濟」、「滿口謊言，說謊成性，誰會相信你？」「凡走過必留下痕跡，當初怎麼擋歷歷在目，如今業力引爆了」。