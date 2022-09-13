九合一大選倒數不到三個月，「首都」是兵家必爭之地，三腳督的選情更是逐漸白熱化。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（13）日就表示，「如果黃珊珊得票率拿到了19％的話，那蔣萬安就會掛掉」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《新聞不芹菜》中提到，台北市不要小看陳時中，陳時中現在搞那麼多飛機，但他聲量確實非常大，因此，民進黨的目的很清楚就是打基本盤，從頭到尾就沒有想過要爭取中間選民、泛藍選民，一點興趣都沒有，所以陳時中到今年還講BNT疫苗在深圳生產，為何陳時中故意要胡說八道、明知故犯，就是要讓民進黨的支持者聽得懂、感覺爽。

吳子嘉坦言，有人說民進黨在台北市很弱，但其實不弱，最後一定會回到基本盤。因為2018年投票前夕，民調顯示當時民進黨參選人姚文智的得票會落在19％，當時柯文哲得知這個訊息後，認為自己的選情「掛了」，因此當時就公開喊話「柯文哲選情掛了」，訊息公佈後，刺激不少年輕選票回籠，2天後再做一次民調，姚文智落到17％。吳子嘉也強調，「民進黨和國民黨的得票率差距裡面，如果黃珊珊拿到了19％的話，那蔣萬安就會掛掉」。

吳子嘉還說，若把當時姚文智的狀況套用到黃珊珊身上，那麼，今年北市長選舉只要黃珊珊拿到19％的選票，保證蔣萬安掛掉；尤其，國民黨必須曉得，「目前黃珊珊的票，甚至還高於姚文智」。不過最後吳子嘉說，目前黃珊珊有這樣的支持度，有很大一部分是來自民進黨的支持，但隨著陳時中陣營刻意只要基本盤的策略發酵後，預計從下個月開始，綠營的票就會開始收回，黃珊珊很可能被壓縮，因此必須盡快讓自己努力強起來，要拿到民眾黨的年輕票，才能避免整體選情回到藍綠對決。