喝酒助眠? 醫生:適量!多喝無效還傷身│中視新聞 20161211

民進黨台中市議員第5選區（潭子、大雅、神岡）參選人林義偉12日酒駕遭移送無保請回。林義偉13日下午正式宣布退選，他說，不論甚麼理由，酒駕就是零容忍，他向社會大眾道歉，宣布退出選舉。

林義偉聲明指出，請容許他向社會大眾道歉，昨晚因為酒駕，做了最壞的示範，經過徹夜悔悟與懊惱，深知發生的事情已經無法倒帶重來；此刻的他深痛反省自己，做錯事的他還可以用自身過程，向日後台灣社會提供什麼警惕呢？

林義偉說，因為酒駕，不論有任何理由，酒駕就應該是零容忍。他宣布，自即刻起退出台中市議員第5選舉區的議員選舉。他認知民主進步黨對台灣社會承擔的責任與人民期待，深知自己對不起黨與先輩同志、支持者長期來對他的栽培，他深刻悔悟並宣布立即退出民進黨。

林義偉表示，最後請容許他用最誠懇的態度向社會大眾道歉，他錯了！他並不懇求社會對他的寬★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

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