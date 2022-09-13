年底桃園市長選戰呈「四腳督」態勢，引發各界關注。一份最新民調顯示，國民黨參選人張善政支持度為36%、民進黨鄭運鵬27%、無黨籍鄭寶清8%、民眾黨賴香伶5%。特別的是，20-29歲年輕選民支持張的比例竟高達39%，較8月中增加13個百分點，更遠勝鄭運鵬的30%，綠營引以為傲的年輕選票恐生鏽，為選舉結果埋下高度變數。

《TVBS》公布9 月 1 日至 8 日所做最新民調，結果顯示，國民黨參選人張善政支持度仍維持36%，民進黨鄭運鵬略增至27%，兩人差距縮小至一成內，無黨籍鄭寶清8%、民眾黨賴香伶5%。

值得注意的是，從年齡交叉分析可見，20-29歲年輕選民支持張善政的比例為39%，較8月中增加13個百分點，張一舉逆轉勝、高於鄭運鵬的30%；而鄭在40-49歲及60歲以上的中老年齡層則增加7個百分點，分別至25%及29%，但卻都落後張的34%。

在政黨認同度分析上，民進黨認同者對鄭運鵬支持度從66%增加8個百分點至74%，而支持張善政的比例降至4%、賴香伶降至2%、鄭寶清降至6%，綠營選票有回流跡象；國民黨認同者仍維持八成以上支持張；民眾黨認同者支持張比例增至54%，高於賴香伶的21%；至於中立選民，仍以張的26%的支持度最高，鄭運鵬為20%，支持鄭寶清者為14%、賴香伶5%、仍未決定36%。