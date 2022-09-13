慈濟基金會執行長顏博文爆料，去年許多工商大老想買疫苗但遭政商界勸阻，引發各界譁然。宣布考慮參選2024總統的國民黨台北市前議員羅智強表示，如果他當總統，將力邀前民進黨立委沈富雄擔任「疫苗透明小組召集人」，公布疫苗真相，為台灣人民討真相。此消息一出吸引破萬人按讚，大家一致樂觀其成。

羅智強昨日（12）晚間在臉書發文表示，前幾天他提出政見，表示他當總統就會把疫苗解密，隨後沈富雄則回應：「羅智強在美國宣布只要他2024年當上總統就可以解密，我則不必當總統就可直接宣布破案了！」

羅智強指出，沈富雄點出政府採購疫苗的各種疑雲，道出政府採購疫苗各種不合理，為台灣人民找尋被政府封印起來的真相；雖然沈突破了種種盲點，但高傲的民進黨不會理大家，更不會因此而解密疫苗採購。因此他決定，若他當總統將力邀沈擔任「疫苗透明小組召集人」，公布疫苗真相，為台灣人民討真相，把知的權利還給台灣人民。

此文一出獲得破萬個讚、超過200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這個點子很棒！大贊成！」「強哥的每一項政策都說中民眾的心理，讚啦」、「無論是不是你代表國民黨參選，這些主張都應該成為競選主軸！」「明知道是遮羞布，就看選民肯不肯把它扯下來」。