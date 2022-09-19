18日下午台東發生規模6.8的淺層地震，並造成花東地區多處房舍、橋梁倒塌。中央雖立即一級開設災害應變中心並同時召開線上會議，但蔡總統僅照稿宣讀，念完隨即結束會議，非但未給予地方政府陳述災情的機會，也吝惜給予災民送暖，無怪乎參與會議的地方官員痛批這是「最冷血無意義的防災會議」。19日蔡總統與行政院長不約而同為平息民怨而道歉，但卻將責任推給幕僚疏失。由於台東及花蓮都由藍營執政，此事更凸顯了蔡政府「顏色治國」的冷血無情。

事實上，地方首長希望與總統透過線上災防會議直接對話，無非是想讓中央即時掌握地方在救災及重建上的需求。主因在於我國財政收支劃分及統籌分配稅款制度設計的缺失，使得多數地方政府的重大公共建設皆需仰賴中央的特別補助。尤其是面對突如其來的重大天災、人禍，地方政府恐連第一線救災人力、設備皆須外援，更遑論現有地方財政根本不足以支應後續如橋梁、校舍震毀的重建工作。若無中央給予特別協助，重建不但遙遙無期，更恐排擠其他公務支出。

對照蔡總統的輕忽災情，民進黨提名的花蓮縣長候選人Kolas Yotaka則透過臉書疾呼後山的災情「比我們想像的嚴重」，暗批蔡英文及行政團隊沒有透過線上會議與地方首長對話的疏失。因為即便總統以幕僚疏失搪塞沒有傾聽第一線救災需求的原因，但就算幕僚疏失，總統只會念稿，卻忘記應主動慰勉救災人員與傾聽地方需求，無疑是執政的傲慢。與採購疫苗慢半拍一樣，都顯得執政黨的人命的忽視！

也許是因為總統及行政團隊擔心，防災線上會議與地方首長直接溝通時，恐被藍營地方首長逆襲成討錢、討資源的兩難局面，並不利民進黨在花東岌岌可危的選情。但對照新竹、桃園動輒有12億的經費補助興建棒球場、多功能運動中心，總統在花東面臨重大天災時，給予地方政府特別協助並不為過。尤其當天與會的蘇院長更曾擔任過地方首長，不會不了解地方財政及災後重建的困難。

就因為過多的政治算計，反而讓外界更看清民進黨政府對地方補助是看顏色而不看需求的，也因此，儘管消防署出面扛責，表示幕僚未妥善安排連線會議，但「冷血小英」的形象再度被凸顯。就算行政院長蘇貞昌隨後到台東視察時強調，遇到地震救助、建設不分藍綠、也不必要講派系。但已難以推諉救災不力的責任。

抗中保台是民進黨近年來喊得最震天價響的選舉口號。抗中成效目前尚不得而知，但保台成效在此次地震約可看出端倪。原來，只要幕僚疏失，保台成效就會大打折扣！

（作者為立委國會辦公室主任）