9月16日，第四屆中華文化與兩岸文創產業融合發展論壇，在坐落於福州的閩江學院舉行。論壇以「傳統技藝數字新生」為主題，兩岸專家學者圍繞相關議題進行學術分享。

上海台商週報社長楊文山作了題為「甲骨文字及數字化運用與文創設計的結合」的發言，探討以甲骨文為代表的文化遺產如何走出「清冷庫房」，借助大數據、雲平台、人工智能等技術有溫度地增強文化自信。

「為了讓甲骨文深入、有機地融入當代生活，除了學術研究外，也需要藝術設計、科學技術對其進行藝術化、數字化的打磨。」楊文山表示，應該讓甲骨文成為融入衣、食、住、行、用的精神文化元素，共守中華文脈。

福建工程學院設計學院副院長、台灣教授林建德提出，文化產業的內涵強化和價值提升仰賴文化自信的建立，堅定的文化自信需要發達的文化產業支撐，數字化為文化產業轉型提供新動能。

中國傳媒大學「媒體融合與傳播」國家重點實驗室研究員宋凱認為，應該在數字技術支持下，探索傳播和推廣中華傳統服飾藝術的全新路徑，把技術、藝術以及傳播進行有效結合。

中華文化與兩岸文創產業融合發展論壇，是兩岸專家學者、文創業者共同分享兩岸創意成果、創業商機與項目合作的平台。當天，10餘名兩岸專家學者、文創業者被聘為論壇項目咨詢專家。（閆旭/中新社記者）

（本文來源：中新網）